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23:23   3 Ноября 2020
Политика

Эпидемиолог призвал приостановить перелеты в Турцию из-за вспышки COVID-19

Эпидемиолог призвал приостановить перелеты в Турцию из-за вспышки COVID-19

Вторая волна коронавируса в России произошла из-за поездок туристов в Турцию. Об этом заявил Федеральному агентству новостей эпидемиолог Николай Дубинин.

По его словам, еще летом было понятно, что россияне в Турции подхватят коронавирус. Ранее стало известно, что большинство российских туристов заразились инфекцией именно в этой стране. Из 10 тыс. положительных результатов тестов на коронавирус 90% принадлежат тем, кто вернулся из путешествия в Турцию.

Специалист считает, что в худшем случае в России могут вновь ввести пропуска на передвижение и карантин. Лучшим вариантом Дубинин считает временную приостановку авиасообщения с Турцией и возврат адекватных ограничений. Эпидемиолог также призвал носить маски, перчатки и использовать санитайзеры.

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