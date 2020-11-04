Рар: распространению терроризма в Европе способствует мягкость законов

Террористические акты, подобные тому, что произошел вечером 2 ноября в австрийской столице, могут происходить в разных европейских страна, и Запад ничего не может с этим поделать, потому, что он не способен измениться.

Террористические акты, подобные тому, что произошел вечером 2 ноября в австрийской столице, могут происходить в разных европейских страна, и Запад ничего не может с этим поделать, потому, что он не способен измениться.

Об этом в Telegram-канале пишет немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, произошедший в Вене теракт демонстрирует не просто конфликт в европейских обществах, а войну.

«Война исламистов с западными либеральными ценностями перешла на новый уровень. В Европе все возмущены и осуждают произошедшее, — подчеркивает политолог из Германии. — При этом либеральная система Европы не способна бороться и справиться с такими проявлениями терроризма и преступности».

В ходе расследования теракта к полиции и разведке Австрии возникнет множество вопросов, главным образом, почему они допустили произошедшее, уверен Рар. Потом, как это уже бывало раньше, выяснится, что все террористы были властям известны, они находились в черных списках европейских разведок и за их деятельностью следили. Однако выдворить злоумышленников из Европы было нельзя, так как у них на родине идут либо гражданские войны, либо продолжаются старые конфликты.

«Кроме того, есть террористы, которые родились в Европе. В некоторых местах у них уже образовалась своя среда. В Бельгии и во Франции власти потеряли контроль над целыми районами в своих же мегаполисах, — напоминает Рар. — Это большая проблема. Как с ней бороться — никто не знает».

Кроме того, политолог обращает внимание на то, что распространению терроризма очень способствует мягкость европейских законов. Законы, принятые в либеральных обществах, просто не могут быть достаточно жестокими, чтобы против подобных убийц принимались превентивные меры.

«Законодательная база запрещает силой искоренять исламский терроризм в европейских странах. А боевики, в свою очередь, понимают, что здесь есть среда, в которой они могут планировать преступления. Это и подталкивает их к террористическим актам», — уверен эксперт.

В заключение Александр Рар отмечает, что Запад просто не может отказаться от принятой им либеральной модели, а значит он ничего не может поделать с растущей террористической угрозой. И в сложившейся ситуации теракты, подобные произошедшему в Вене, могут повториться в разных странах Европы.

Напомним, в понедельник вечером вооруженные огнестрельным оружием террористы одновременно атаковали шесть разных объектов в центре Вены. В результате открытой ими стрельбы погибли пять человек, и 22 человека получили ранения. Правоохранительные органы Австрии нейтрализовали одного из нападавших и задержали еще несколько злоумышленников. Позже канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее террористическим актом.