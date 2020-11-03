Трамп признался, что тяжело перенесет возможное поражение на выборах в США

Президент США Дональд Трамп признался, что ему будет нелегко в случае возможного проигрыша на выборах президента страны. Об этом глава Белого дома заявил в предвыборном штабе.

Президент США Дональд Трамп признался, что ему будет нелегко в случае возможного проигрыша на выборах президента страны. Об этом глава Белого дома заявил в предвыборном штабе.

Трамп рассказал журналистам, что не думал о речи в случае победы или поражения на выборах президента. Он отметил, что проигрывать для него всегда трудно, а побеждать легко. Глава Белого дома заявил, что посадил свой голос в ходе многочисленных выступлений за последнее время.

Дональд Трамп сообщил, что с высокой долей вероятности выступит пред жителями США, если одержит победу. Сегодня, 3 ноября, проходят всеобщие выборы на территории США, на которых американцы выберут президента страны.