Консультант Госдепа назвал бессмысленными разговоры о гражданской войне в США

Дипломатический консультант Госдепартамента США Джон Ситилидис не верит в возможный вооруженный конфликт после выборов президента.

Дипломатический консультант Госдепартамента США Джон Ситилидис в эксклюзивном комментарии «Политике Сегодня» усомнился во мнении, что после выборов президента в Соединенных Штатах могут начаться вооруженные столкновения между сторонниками Дональда Трампа и Джо Байдена.

«Прогнозы по поводу возможной гражданской войны в США попросту бессмысленны. На территории Штатов существует ничтожно малое количество радикально настроенных людей, которые отказываются понимать важность политического диалога. В большинстве своем, граждане понимают и принимают социальную ответственность за свои действия», — уверенно заявил политический стратег.

Кроме того, несмотря на возраст кандидатов в президенты, собеседник издания назвал предвыборную гонку «самой энергичной» за последние несколько десятилетий.

«В хаосе, который происходит сейчас в мире на фоне пандемии коронавируса, несмотря на все экономические проблемы и прочие аспекты, мы получили одну из самых интенсивных избирательных компаний за последние десятилетия. Пожалуй, самую энергичную», — резюмировал Ситилидис.

Отметим, что первыми в США 3 ноября проголосовали жители поселения Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир. Победу на избирательном участке одержал представитель демократов Джо Байден, который может стать самым возрастным президентом в истории страны.