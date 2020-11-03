В Госдепартаменте США опровергли информацию о выдаче оружия населению

Дипломатический консультант Госдепартамента США Джон Ситилидис рассказал о том, как проходит день выборов президента в США.

Дипломатический консультант Госдепартамента США Джон Ситилидис в эксклюзивном комментарии «Политике Сегодня» рассказал о том, как проходит день выборов президента в США. Отвечая на вопрос о том, насколько тревожным является состояние рядового американца, политолог отметил:

«Американцы голосуют с радостью и надеждой. Для каждого из жителей страны это серьезный выбор, священное право гражданина, событие, которое имеет большое значение как для Соединенных Штатов, так и для всего мира в целом».

Кроме того, Ситилидис развеял слухи о выдаче оружия мирному населению определенных штатов из-за возможных протестов после избрания 46-го президента США.

«Никто и ничего не раздает специально. Уж тем более, для самообороны. Этот механизм закреплен в конституции. Американцы, желающие приобрести огнестрельное оружие легально, имеют полное право на это», — сообщил политический эксперт CNN.

Напомним, на пост президента США претендуют нынешний глава Белого дома, консерватор Дональд Трамп и его визави, демократ Джо Байден.