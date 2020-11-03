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21:36   3 Ноября 2020
Политика

Трамп заявил о превосходстве своей партии в "колеблющихся штатах"

Трамп заявил о превосходстве своей партии в "колеблющихся штатах"

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о лидерстве Республиканской партии на выборах во время посещения одного из избирательных штабов.

По словам Трампа, Республиканская партия США уверенно идет вперед на президентских выборах, в том числе в ключевых "колеблющихся штатах", где нет четкого перевеса той или иной партии. Кроме того, Трамп выигрывает у своего соперника, кандидата от демократов Джо Байдена в штате Флорида, важнейший штат по определению исхода выборов.

Выборы в США в этом году проходят нестандартно: из-за коронавируса почти половина американцев (около 99 млн человек, то есть почти 40% от общего числа) уже проголосовали досрочно — по почте. Такая возможность проголосовать возмутила Трампа.

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