ИГИЛ назвало имя расстрелявшего людей в Вене террориста
Запрещенная в России группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт, который произошел в Вене.
Игил взяло на себя ответственность за произошедший в австрийской Вене теракт. Группировка сообщает, что он был совершен неким Абу Дуджана аль-Албани. Исламское государство заявляет, что порядка 30 человек убиты и получили ранения.
Как сообщалось ранее, австрийская полиция направила МВД Северной Македонии запрос о теракте в Вене. В запросе упомянули трех граждан этой страны.
"Через Европол в министерство внутренних дел был направлен запрос о сотрудничестве и предоставлении информации в связи с терактом, произошедшим вчера вечером в Вене. В списке австрийской полиции <...> значатся три человека, которые имеют гражданство Республики Северная Македония, в том числе К.Ф. (родился в Медлинге, Австрия), А.Г. (родился в Санкт-Пельтене, Австрия) и У.A. (родился в Вене, Австрия). Сектор по международному полицейскому сотрудничеству МВД находится в постоянном контакте с коллегами из Австрии", — сообщает ведомство.