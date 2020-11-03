ИГИЛ назвало имя расстрелявшего людей в Вене террориста

Запрещенная в России группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт, который произошел в Вене.

Запрещенная в России группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт, который произошел в Вене.

Игил взяло на себя ответственность за произошедший в австрийской Вене теракт. Группировка сообщает, что он был совершен неким Абу Дуджана аль-Албани. Исламское государство заявляет, что порядка 30 человек убиты и получили ранения.

Как сообщалось ранее, австрийская полиция направила МВД Северной Македонии запрос о теракте в Вене. В запросе упомянули трех граждан этой страны.