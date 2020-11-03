Фигурантам дела "Сети" больше не собирают деньги

Сбор денег для осужденных по делу "Сети"(организация запрещена в РФ) приостановили из-за подозрения фигурантов в двойном убийстве.

Сбор денег для осужденных по делу "Сети"(организация запрещена в РФ) приостановили из-за подозрения фигурантов в двойном убийстве.

Решение сообщества Rupression, которое занималось финансовым вопросом, опубликовало издание Nation News. Организация собирала деньги для осужденных Дмитрия Пчелинцева и Максима Иванкина. Теперь их подозревают в убийстве соратников Артема Дорофеева и Екатерины Левченко.

Представители Rupression рассказали, что провели собственное расследование после публикации "Медузы" о возможной причастности фигурантов к смерти двух человек. Сообщество пыталось опровергнуть сведения российского издания, но не смогло. Rupression передали собранные 50 тысяч рублей и остановили процедуру.