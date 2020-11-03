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20:56   3 Ноября 2020
Технологии

"Рособоронэкспорт" получил грамоту от президента РФ за развитие системы ВТС

"Рособоронэкспорт" получил грамоту от президента РФ за развитие системы ВТС

Компания "Рособоронэкспорт" получила грамоту за вклад в развитие системы военно-технического сотрудничества от президента РФ Владимира Путина.

В сообщении пресс-службы компании отметили, что "Рособоронэкспорту" удалось достичь успехов благодаря государственной поддержке. Помощь президента и правительства позволяет компании успешно развиваться и осваивать новые сферы.

"Эта высокая награда — признание высочайших профессиональных качеств всего коллектива компании, его достижений и знак высокого доверия руководства страны", — сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Подписанную президентом РФ грамоту "За заслуги в укреплении обороноспособности страны, развитии военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами" вручил заместитель министра обороны Александр Фомин.

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