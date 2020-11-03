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20:54   3 Ноября 2020
Экономика

Популярность наличных денег может увеличиться в России

Популярность наличных денег может увеличиться в России

Желание российских граждан скупать иностранную валюту в течение ближайшего времени объяснили эксперты, опрошенные "Прайм".

Большое влияние на текущую ситуацию на рынке оказывает курс рубля, обновивший некоторые минимумы в этот понедельник. Неопределенность позиций российской валюты, в том числе на фоне выборов президента Соединенных Штатов Америки может сподвигнуть россиян скупать евро и доллары.

"Маловероятно то, что население понесет потом эти средства в банки", — заявляет аналитик "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер.

Это объясняется почти нулевыми ставками по валютным депозитам. В целом данная ситуация может повлиять на снижение потенциала экономического роста и наращивание темпов теневой экономики, подытожил эксперт.

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#валюта #доллар #рубль

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