Представитель Госдумы сообщил об опасности турецких курортов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал россиян прекратить ездить в Турцию.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал россиян прекратить ездить в Турцию.

Слова политика приводит радиостанция "Говорит Москва". Александр Шерин отметил, государство небезопасно из-за роста заболеваемости коронавирусом. Представитель Госдумы сообщил, Турция не будет обеспечивать сохранность российских туристов. Он считает, российские курорты готовы предложить больший уровень безопасности.

По мнению представителя Госдумы, есть и другие причины на отмену путешествий. Александр Шерин рассказал, именно Турция сбила российский самолет Су-24 и уничтожила пилота. Поэтому политик не считает возможным посещение иностранного государства. Представитель Госдумы полагает, Россия не может продолжать косвенно финансировать восточную страну деньгами туристов.

Ранее телеканал "360″ сообщал о 90% заболевших коронавирусом туристов, прибывших из Турции.