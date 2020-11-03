Ищенко оценил шансы России и ей союзников на пороге колоссального кризиса

Мир стоит на пороге колоссального кризиса, в котором шанс спастись есть у России, которая обладает большими ресурсами.

Мир стоит на пороге колоссального кризиса, в котором шанс спастись есть у России, которая обладает большими ресурсами, а также ее союзников. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

«В мире ничего хорошего не будет происходить вне зависимости от того, что произойдет в США и с их клиентскими режимами. Потому что весь мир находится в системном кризисе, а не только США. И за исключением, наверное, России, весь мир испытывает острую ресурсную недостаточность.

По мнению Ищенко, хаотизация мира и других государств будет нарастать. Россия способна укрепить себя и какое-то количество стран-союзников, но не может спасти весь мир.

«Россия совместными усилиями может удержать на плаву какое-то более-менее серьезное объединение, желательно в рамках всей Евразии. В рамках уходящей системы она не является абсолютным доминантом и не может продиктовать свою волю всему миру. <....> Хотя это не значит, что с Россией обязательно будет хорошо. Потому что можно постараться спасти себя, но это не значит, что обязательно получится. Но у нас, по крайней мере, есть шанс. У многих государств такого шанса просто нет»,— заключил Ищенко.

Раннее политолог Ростислав Ищенко прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Европа не умеет вести дружественный диалог со своими партнерами, поэтому Россия думает о возможности прекратить с ней любые переговоры.