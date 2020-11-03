Пользователей Сети предупредили об опасности бесплатных подписок

Бесплатные подписки могут представлять угрозу для безопасности пользователей. Об этом предупреждает глава Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.

Бесплатные подписки могут представлять угрозу для безопасности пользователей. Об этом предупреждает глава Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.

За период пандемии большое количество различных интернет-ресурсов предлагало бесплатные подписки для получения доступа к контенту. Эксперт напомнил, что для этого пользователю необходимо было вводить свои данные, передает NEWS.ru.

С точки зрения финансовой безопасности такие подписки представляют угрозу, поскольку необходимо постоянно отслеживать, на что подписался человек и куда списываются деньги. При этом такая бизнес-уловка не может расцениваться в качестве мошеннических действий.