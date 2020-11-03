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20:11   3 Ноября 2020
Общество

Пользователей Сети предупредили об опасности бесплатных подписок

Пользователей Сети предупредили об опасности бесплатных подписок

Бесплатные подписки могут представлять угрозу для безопасности пользователей. Об этом предупреждает глава Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.

За период пандемии большое количество различных интернет-ресурсов предлагало бесплатные подписки для получения доступа к контенту. Эксперт напомнил, что для этого пользователю необходимо было вводить свои данные, передает NEWS.ru.

С точки зрения финансовой безопасности такие подписки представляют угрозу, поскольку необходимо постоянно отслеживать, на что подписался человек и куда списываются деньги. При этом такая бизнес-уловка не может расцениваться в качестве мошеннических действий.

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#безопасность #интернет #подписки

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