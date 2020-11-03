Коронавирус подтвердился у президента Алжира

Врачи подтвердили COVID-19 у президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.

Врачи подтвердили COVID-19 у президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.

Администрация президента Алжирской Народной Демократической Республики подтвердила наличие коронавирусной инфекции у главы государства Теббуна.

В ведомстве отметили, что состояние здоровья Абдельмаджида Теббуна улучшается.

По информации источника, президент Алжира 24 октября ушел на добровольную самоизоляцию после обнаружения коронавируса у ряда его сотрудников. Позднее стало известно, что глава государства сам госпитализирован, а 28 октября Теббун по рекомендации врачей был отправлен в Германию для углубленного медицинского обследования.