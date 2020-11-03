Сбои в работе Facebook назвали инструментом давления на Трампа

Сбои в работе крупнейшей социальной сети могут быть связаны с президентскими выборами в США и являться инструментом давления на действующего главу Белого дома Дональда Трампа.

Сбои в работе крупнейшей социальной сети могут быть связаны с президентскими выборами в США и являться инструментом давления на действующего главу Белого дома Дональда Трампа.

Такого мнения придерживается политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин. По словам эксперта, сказанным в беседе с iReactor, сбои в работе Facebook неспроста совпали с результатами, поступившими из первых открывшихся в США избирательных участков — они являются инструментом давления на действующего президента США Дональда Трампа.

"Безусловно, перебои в работе Facebook связаны в первую очередь с выборами президента США. Сейчас это процесс голосования начался активно, — пояснил свою точку зрения Самонкин, — и эти сбои нужны для того, чтобы демократам окончательно закрепить свои успехи и попытаться дальше давить на действующего президента США Трампа".

Собеседник журналистов портала также подчеркнул, что за всем этим давлением стоит никто иной, как кандидат от Демократической партии Джо Байден, победивший по итогам голосования на первом открывшемся участке в США. Этот факт, по мнению Самонкина, является наглядным доказательством того, что руководство Facebook курируют американские спецслужбы, которые за счет манипуляций с информационной политикой соцсети оказывают мощное политическое и информационное давление.