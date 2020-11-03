Зубец рассказал о возможном развороте Польши в сторону России

Русофобский режим в Польше может рухнуть, и страна развернется в сторону нормализации отношений с Россией, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец.

Русофобский режим в Польше может рухнуть, и страна развернется в сторону нормализации отношений с Россией, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец. Такое мнение эксперт высказал в интервью изданию Украина.ру.

В конце октября в Польше начались массовые акции протеста против ужесточения законодательства в отношении абортов. Тысячи женщин вышли на улицы после того, как в стране был признан антиконституционным закон, разрешающий аборты в случае обнаружения у плода тяжелого дефекта или неизлечимой болезни.

«Нынешнее женское движение наслоилось на другие социально-экономические антиправительственные движения. Потому что та социально-экономическая политика, которая проводилась польской властью, привела Польшу к серьезному кризису. Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим поворот Польши в сторону нормальных отношений с Россией», — уверен Зубец.

Говоря о странах Балтии, эксперт заметил, что Европа в условиях кризиса будет избавляться от самых слабых. Прибалты обнаружат, что у них нет другого пути, кроме налаживания отношений с Россией, потому что Европа и США в них больше не заинтересованы в качестве союзников, считает Зубец.

«[Президент Белоруссии Александр] Лукашенко и украинские руководители обнаружат, что интерес Запада к Белоруссии и Украине резко снижается. То есть Европа не готова платить за русофобию. Это вызовет стабилизацию отношений на постсоветском пространстве, потому что единственной точкой притяжения останется Россия. И если вы хотите сохранить свое социально-экономическое развитие, то единственный путь — это интеграция с Россией», — резюмировал Зубец.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши ужесточил запрет права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования.

Решение вызвало волну уличных протестов в разных городах страны. По Польше прокатилась волна уличных стычек, а также нападений на костелы, поскольку духовенство поддерживает решение Конституционного суда.