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19:37   3 Ноября 2020
Происшествия

В Великобритании увеличилась угроза теракта

В Великобритании увеличилась угроза теракта

Возможность террористической угрозы в Великобритании повышена до предпоследнего уровня после событий в австрийской столице.

Оценку до серьезной угрозы изменили в Объединенном аналитическом центре по борьбе с терроризмом. На данный момент в Великобритании объявлен четвертый уровень по пятибалльной шкале.

Следующий уровень является критическим. Это значит, что теракты в стране "в высшей степени возможны", написала в Twitter глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател.

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