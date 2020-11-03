В Великобритании увеличилась угроза теракта

Возможность террористической угрозы в Великобритании повышена до предпоследнего уровня после событий в австрийской столице.

Возможность террористической угрозы в Великобритании повышена до предпоследнего уровня после событий в австрийской столице.

Оценку до серьезной угрозы изменили в Объединенном аналитическом центре по борьбе с терроризмом. На данный момент в Великобритании объявлен четвертый уровень по пятибалльной шкале.

Следующий уровень является критическим. Это значит, что теракты в стране "в высшей степени возможны", написала в Twitter глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател.