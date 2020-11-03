Новак оценил перспективы восстановления мировой экономики после пандемии

Глава Минэнерго описал свое видение ситуации, которая сложилась в глобальной экономике в условиях коронавирусного кризиса.

Глава Минэнерго описал свое видение ситуации, которая сложилась в глобальной экономике в условиях коронавирусного кризиса.

Мировая экономика восстанавливается довольно медленными темпами. Показатели, имеющие место до кризиса, стабилизируются еще не скоро, уверен глава ведомства.

"Мы видим, как трудно идет восстановление, видим много неопределенностей", — заявил Новак на открытии 7-го заседания Энергодиалога Россия-ОПЕК.

Ситуацию не улучшает переход российских граждан в "онлайн-режим", добавил он. Снижение мобильности людей в целом также оказывает отрицательное влияние на темпы восстановления экономической отрасли, подытожил министр. Однако власти РФ принимают меры поддержки пострадавших от пандемии населения и бизнеса, чтобы помочь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.