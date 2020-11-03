Экономист объяснил, почему РФ отказывается расширять украинский транзит

Украинский транзит не может конкурировать с другими маршрутами доставки российского газа в Европу и для российской стороны не выгодно его использовать.

Украинский транзит не может конкурировать с другими маршрутами доставки российского газа в Европу и для российской стороны не выгодно его использовать.

Такое мнение в беседе с порталом Baltnews высказал заместитель генерального директора по газовым вопросам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, комментируя новость о том, что «Газпром» отказался от возможности приобрести дополнительные мощности украинского транзита.

По словам эксперта, российский газовый гигант не стал бронировать мощности газового транзита через Украину сверх объемов, предусмотренных контрактом, из-за того, что украинская газотранспортная система является не самым конкурентоспособным маршрутом в Европу.

«Просто украинский транзит неконкурентоспособен по сравнению с другими маршрутами. Он более дорогой, больше подвержен политическим рискам, поэтому использовать его не очень выгодно», — объяснил Гривач.

Россия, по его словам, сокращает объемы транзита газа через территорию Украины, но не потому, что стремится как-то навредить Киеву. В следующем году, например, согласно контракту, Россия будет должна прокачать и оплатить 40 миллиардов кубометров газа, из 65 миллиардов. Даже если конъюнктура рынка изменится и улучшится, условия заключенного между Москвой и Киевом договора таковы, что они делают невыгодной покупку дополнительных транзитных объемов.

На увеличение добавочных мощностей, по словам Гривача, российская сторона пойдет, только при крайней необходимости.

«Уже когда совсем невмоготу, и невозможно выполнить контрактные обязательства, либо цены на газ настолько велики, что они покрывают эти издержки, – тогда можно докупать дополнительные объемы на транзит газа через территорию Украины», — объяснил эксперт.

Напомним, ранее «Оператор ГТС Украины» сообщил, что в ходе аукциона по бронированию транзитных мощностей на первый квартал 2021 года «Газпром» отказался покупать дополнительные мощности украинского газового транзита.