Российские банки запускают приложения брокерского обслуживания

Отечественные банковские организации успешно совершенствуют способы клиентского брокерского обслуживания и внедряют в работу новые приложения, сообщает "Коммерсант".

Отечественные банковские организации успешно совершенствуют способы клиентского брокерского обслуживания и внедряют в работу новые приложения, сообщает "Коммерсант".

Использование брокерских приложений активно практикуют в МТС Банке, Промсвязьбанке, Россельхозбанке, а также банках "Уралсиб", "Ренессанс Кредит" и Московский Кредитный Банк. Планируют подхватить тенденцию в ближайшее время Совкомбанк и Росбанк.

Быстрее остальных осуществил задуманное МТС Банк: в этом месяце там запустили приложение "МТС Инвестиции", благодаря которому физические лица могут осуществлять брокерскую деятельность. Московский Кредитный банк находится в стадии разработки сервиса, в котором будет калькулятор доходности и "биржевой стакан", а также возможность участвовать в размещении облигаций. Россельхозбанк делится планами на разработку приложения "РСХБ-Брокер", которое будет предоставлять основные брокерские услуги.

Остальные кредитные организации также работают над своими продуктами для начинающих инвесторов, обещая их реализацию в ближайшем будущем. Промсвязьбанк выпустит приложение до конца ноября.