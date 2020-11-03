Депутат Морозов объяснил слова Жириновского о разочаровании в Трампе

ЛДПР возлагала большие надежды на Дональда Трампа, когда он баллотировался на первый срок, поскольку его тогдашняя риторика вселяла оптимизм.

ЛДПР возлагала большие надежды на Дональда Трампа, когда он баллотировался на первый срок, поскольку его тогдашняя риторика вселяла оптимизм. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Морозов, комментируя заявление лидера партии Владимира Жириновского о том, что президент США перестал пользоваться популярностью в России.

«Мы рассчитывали, что с его приходом в Белый дом удастся развернуть оголтелую антироссийскую политику, которая, к сожалению, сейчас исходит из Вашингтона. Но четыре года его правления показали, что на словах — одно, а на деле — совсем другое. Как недавно посчитал президент Владимир Путин, санкции администрация Белого дома вводила 46 раз против РФ и наших граждан. Продолжается по надуманным поводам притеснение наших граждан, их обвиняют в каких-то киберпреступлениях. Продолжаются подозрение России, что мы пытаемся вмешаться в выборы в США», — сказал Морозов.

С приходом к власти Трампа российско-американские отношения не улучшились, с сожалением констатирует депутат. От Джо Байдена тоже не стоит ожидать ничего хорошего, поскольку Демпартия не славится дружественным отношением к Москве, заметил Морозов. Россия и США жестко конкурируют на мировой арене, поэтому бессмысленно рассуждать, кто лучше — Трамп или Байден:

«Американский истеблишмент, правящий класс США, который определяет внешнюю политику этого государства, очевидно, заинтересован посильнее ослабить своего основного конкурента. Поэтому, кто бы ни был избран президентом США, он будет продолжать антироссийскую политику исходя из конкурентных соображений», — сказал на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» депутат.

Соединенным Штатам не нужна сильная Россия, которая пользуется авторитетом в мире и способна помешать реализации экономических интересов США, особенно в Европе, подчеркивает Морозов.

«Вы видите, какая сейчас борьба развернулась за европейский газовый рынок, насколько США сильно включилась, чтобы помешать расширению поставок российских энергоресурсов в Европу. Они преследуют чисто экономический интерес, стремясь поставлять свой сланцевый газ на европейский рынок, и не хотят усиления политического влияния России в Европе», — пояснил Морозов.

Политик убежден, что в случае избрания президентом США Джо Байдена, позиция американцев к «Северному потоку — 2» не изменится.

«Они с Трампом одного поля ягоды — представители правящего класса Америки, поэтому будут преследовать экономические интересы своего государства. Могут сместиться оценки, но так или иначе с появлением транснациональных компаний Америка зарабатывает деньги за рубежом. Они будут стремиться обеспечить интересы своих граждан за счет экономического могущества, и здесь конкуренты им не нужны», — заключил депутат.

Во вторник, 3 ноября, в США проходят выборы президента. Основными кандидатами являются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден. Эксперты предсказывают самую высокую явку с 1908 года. В США президента избирает коллегия выборщиков, которых кандидаты получают по итогам голосования избирателей. Выборщики голосуют 14 декабря.