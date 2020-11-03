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18:39   3 Ноября 2020
Происшествия

Суд заочно арестовал торговавшую детьми украинку

Суд заочно арестовал торговавшую детьми украинку

Пресс-служба Басманного суда Москвы сообщила о решении арестовать гражданку Украины Ирину Когут в рамках уголовного дела о торговле детьми.

Нелегальная предпринимательница зарабатывала на жизнь продажей детей. В рамках программы суррогатного материнства родила трех детей с целью их дальнейшей продажи заказчику с Филиппин.

Российский судья принял решение о заочном аресте гражданки Украины. Уточняется, что ее объявили в международный розыск по линии Интерпола.

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#москва #арест #украинка

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