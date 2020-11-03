Суд заочно арестовал торговавшую детьми украинку

Пресс-служба Басманного суда Москвы сообщила о решении арестовать гражданку Украины Ирину Когут в рамках уголовного дела о торговле детьми.

Пресс-служба Басманного суда Москвы сообщила о решении арестовать гражданку Украины Ирину Когут в рамках уголовного дела о торговле детьми.

Нелегальная предпринимательница зарабатывала на жизнь продажей детей. В рамках программы суррогатного материнства родила трех детей с целью их дальнейшей продажи заказчику с Филиппин.

Российский судья принял решение о заочном аресте гражданки Украины. Уточняется, что ее объявили в международный розыск по линии Интерпола.