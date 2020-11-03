Американский дипломат раскритиковал Трампа за невнимание к Навальному

Бывший посол США в России Майкл Макфол раскритиковал действующего главу Белого дома Дональда Трампа за невнимание к блогеру Алексею Навальному.

Бывший посол США в России Майкл Макфол раскритиковал действующего главу Белого дома Дональда Трампа за невнимание к блогеру Алексею Навальному.

Ранее сам Навальный упрекнул Трампа за отказ прокомментировать ситуацию с его отравлением. Блогер выразил мнение, что американскому лидеру нужно было сделать такое заявление в числе первых, пишет ФАН.

Американский дипломат знаком с Навальным со времен работы послом США, сейчас они продолжают поддерживать общение. В 2011 году в должности сотрудника Госдепа Соединенных Штатов Макфол критиковал политику президента России, потому что она не учитывает интересы Вашингтона.

В Министерстве иностранных дел РФ неоднократно замечали резкие заявления Макфола и его некомпетентность как сотрудника американской дипмиссии. С 2016 года Макфолу запретили въезд на территорию России, однако помогать "российским диссидентам" он не перестает.

Как сторонник Демократической партии, Макфол поддерживает на выборах президента кандидатуру Джо Байдена. Бывший посол США считает, что Трамп не способен помочь в вопросе изменения ситуации с правами человека в мире.