Британец поставил рекордную сумму на победу Трампа

В случае выигрыша он получит в три раза больше.

Бизнесмен из Британии, пожелавший остаться инкогнито, поставил пять миллионов долларов на победу Дональда Трампа на президентских выборах. Ставку предприимчивый британец доверил частной букмекерской конторе, зарегистрированной на карибском острове Кюрасао. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Знакомый финансиста рассказал изданию, что тот, прежде чем поставить такую сумму, якобы проконсультировался с инсайдерами из лагеря Трампа. Выигрыш, в случае переизбрания на второй срок действующего главы Белого дома, составит 15 миллионов долларов.

Букмекеры отметили, что эта ставка — самая крупная для политических событий.

Отметим, что другой житель Великобритании, чье имя также не разглашается, поставил 1,29 миллиона долларов на победу Джо Байдена на выборах. Если демократ станет президентом, британец получит около двух миллионов долларов.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Американцы выберут президента, вице-президента, губернаторов и конгрессменов. Соперником республиканца Дональда Трампа на выборах является демократ Джозеф Байден.