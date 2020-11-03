Путин принял участие в спуске на воду ледокола "Виктор Черномырдин"

Поднятие флага на ледоколе "Виктор Черномырдин" состоялось при участии президента России Владимира Путина.

Поднятие флага на ледоколе "Виктор Черномырдин" состоялось при участии президента России Владимира Путина.

Российский лидер принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага России над новым ледоколом. Спуск на воду проходит в Санкт-Петербурге на территории пассажирского порта "Морской фасад", куда Путин специально прибыл из Сочи. В мероприятии также принимает участие губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Виктор Черномырдин" является самым крупным дизель-электрическим ледоколом в мире. Он предназначен для проводки кораблей по Финскому заливу. Однако его возможности допускают работу в арктической и антарктической зоне. Спуск на воду приурочен к годовщине смерти бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина. За спуском ледокола наблюдает Виталий Черномырдин, его сын.