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18:04   3 Ноября 2020
Общество

Путин принял участие в спуске на воду ледокола "Виктор Черномырдин"

Путин принял участие в спуске на воду ледокола "Виктор Черномырдин"

Поднятие флага на ледоколе "Виктор Черномырдин" состоялось при участии президента России Владимира Путина.

Российский лидер принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага России над новым ледоколом. Спуск на воду проходит в Санкт-Петербурге на территории пассажирского порта "Морской фасад", куда Путин специально прибыл из Сочи. В мероприятии также принимает участие губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Виктор Черномырдин" является самым крупным дизель-электрическим ледоколом в мире. Он предназначен для проводки кораблей по Финскому заливу. Однако его возможности допускают работу в арктической и антарктической зоне. Спуск на воду приурочен к годовщине смерти бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина. За спуском ледокола наблюдает Виталий Черномырдин, его сын.

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