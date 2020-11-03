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18:47   3 Ноября 2020
Весь мир

Власти США назвали безуспешными попытки повлиять на выборы президента

Власти США назвали безуспешными попытки повлиять на выборы президента

Власти США не располагают данными об успешных попытках иностранного вмешательства в выборы президента, сообщил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф. Чиновник подчеркнул, что система выборов надежна и устойчива. 

«Позвольте мне ясно сказать: наша предназначенная для проведения выборов инфраструктура устойчива. Мы не располагаем свидетельствами того, что какой-либо иностранный противник добился успеха в том, чтобы повлиять на настоящие голоса, отданные на нынешних выборах», — заявил Вулф на пресс-конференции. 

3 ноября американцы выберут президента, вице-президента, конгрессменов и губернаторов. Соперником республиканца Дональда Трампа на президентских выборах является демократ Джозеф Байден.

Ранее мы собрали основные позиции кандидатов по насущным проблемам граждан США.

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