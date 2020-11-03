Власти США назвали безуспешными попытки повлиять на выборы президента

Чед Вулф утверждает, что предназначенная для проведения выборов инфраструктура устойчива.

Власти США не располагают данными об успешных попытках иностранного вмешательства в выборы президента, сообщил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф. Чиновник подчеркнул, что система выборов надежна и устойчива.

«Позвольте мне ясно сказать: наша предназначенная для проведения выборов инфраструктура устойчива. Мы не располагаем свидетельствами того, что какой-либо иностранный противник добился успеха в том, чтобы повлиять на настоящие голоса, отданные на нынешних выборах», — заявил Вулф на пресс-конференции.