Власти США назвали безуспешными попытки повлиять на выборы президента
Власти США не располагают данными об успешных попытках иностранного вмешательства в выборы президента, сообщил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф. Чиновник подчеркнул, что система выборов надежна и устойчива.
«Позвольте мне ясно сказать: наша предназначенная для проведения выборов инфраструктура устойчива. Мы не располагаем свидетельствами того, что какой-либо иностранный противник добился успеха в том, чтобы повлиять на настоящие голоса, отданные на нынешних выборах», — заявил Вулф на пресс-конференции.
3 ноября американцы выберут президента, вице-президента, конгрессменов и губернаторов. Соперником республиканца Дональда Трампа на президентских выборах является демократ Джозеф Байден.
Ранее мы собрали основные позиции кандидатов по насущным проблемам граждан США.