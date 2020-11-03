Голландский суд по MH17 ожидает ответа по запросам к докладам "Алмаз-Антея"

Суд по делу крушения рейса MH17 направил запросы российской компании "Алмаз-Антей" и ждет ответа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Суд по делу крушения рейса MH17 направил запросы российской компании "Алмаз-Антей" и ждет ответа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Судья рассказал, что РФ сделала запрос на перевод отчетов. Хендрик Стинхейс подчеркнул, что "это было сделано", их направили российской стороне. Он сообщил, что следственный судья инициировал ряд процессов по назначению экспертов, в том числе в области исследования звука и изображения.

Российская компания "Алмаз-Антей" смогла доказать в ходе исследований, что сбившую "боинг" ракету запустили с контролируемой Украиной территории.

Ранее РФ отказалась от консультаций с Нидерландами и Австрией по крушению малайзийского воздушного судна из-за голландской жалобы в ЕСПЧ, передает телеканал "360".