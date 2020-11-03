Лавров заявил о готовности России сотрудничать с любым президентом США

Россия готова выстраивать конструктивное сотрудничество с любым победителем на выборах президента США. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия готова выстраивать конструктивное сотрудничество с любым победителем на выборах президента США. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российская сторона уважительно примет любые итоги выборов жителей США. Россия готова конструктивно взаимодействовать с любым главой Белого дома, вне зависимости от его принадлежности к той или иной партии. Однако учитывая обстоятельства, РФ не завышает планку ожиданий, подчеркнул Лавров в интервью "Коммерсанту".