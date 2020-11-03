Глава МИД РФ отметил рост численности ближневосточных наемников в Карабахе

Наемники из Ближнего Востока продолжают прибывать в Нагорный Карабах, их количество растет. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Наемники из Ближнего Востока продолжают прибывать в Нагорный Карабах, их количество растет. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр заметил, что уже порядка 2000 боевиков из Ближневосточного региона воюют в зоне нагорнокарабахского конфликта. Интернационализация конфликта в Нагорном Карабахе беспокоит Россию, заметил Лавров. Москва неоднократно обращалась с просьбой к внешним игрокам по возможности пресечь переброску наемников в район боевых действий, количество которых продолжает увеличиваться.

"Настойчиво продолжаем продвигать нашу позицию по различным каналам", — подчеркнул глава МИД России.

Подобную тему ранее поднимал и президент России Владимир Путин, когда обсуждал ситуацию в Нагорном Карабахе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону.