Российские политики считают, что Франция должна быть более самостоятельной и выражать исключительно свое мнение в вопросе принадлежности Крыма России.

Российские политики считают, что Франция должна быть более самостоятельной и выражать исключительно свое мнение в вопросе принадлежности Крыма России.

Сенатор, член комитета по международным делам Сергей Цеков заявил, что Франции необходимо пересмотреть свои взгляды на вопрос принадлежности крымского полуострова и выработать свою государственную позицию. На данный момент Париж почему-то считает, что Крым аннексирован Москвой. Российские политики усматривают в этом влияние Украины на Францию.

"Франции пора отказаться от повторения одних и тех же штампов. Это никак не возвеличивает Францию как государство, которое считает себя символом свободы и демократических ценностей", — передает РИА Новости слова Цекова.

Он добавил, что авторитетные страны должны отличаться объективными оценками, до чего Франция пока не дотягивает. Солидарен с сенатором и глава комитета крымского парламента Юрий Гемпель. Он предложил французскому МИД начать укреплять отношения с Россией с признания российского статуса Крыма.