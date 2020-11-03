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17:12   3 Ноября 2020
Армия

Появилось фото с места уничтоженной колонны спецназа Азербайджана в НКР

Появилось фото с места уничтоженной колонны спецназа Азербайджана в НКР

Колонну элитного спецназа Вооруженных сил Азербайджана уничтожили в Нагорном Карабахе. Первую фотографию с места происшествия опубликовали в Сети.

Место уничтожения колонны элитного спецназа ВС Азербайджана запечатлели на фото. Снимок опубликовал Telegram-канал WarGonzo 3 ноября. На фотографии виден сгоревший броневик, который подбили, и тело погибшего спецназовца. По данным канала, жертвами нападения стали бойцы спецназа "Яшма".

Азербайджанские спецназовцы ранее попали под удар недалеко от села Тагавард на территории Нагорно-Карабахской Республики. Подробности инцидента не раскрывались, как и число жертв.

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