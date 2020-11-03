Врач Марадоны рассказал о состоянии легенды мирового футбола

Лечащий врач Диего Марадоны сообщил, что бывший футболист находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.

Лечащий врач Диего Марадоны сообщил, что бывший футболист находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.

Леопольдо Луке, личный врач легендарного аргентинского футболиста, заверил поклонников спортсмена, что скоро Марадоне станет намного лучше, а пока ему лучше оставаться под присмотром врачей.

По словам Луке, экс-футболиста госпитализировали три дня назад из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Сейчас, несмотря на то, что жизни Диего Марадоны ничего не угрожает, врачи хотят внимательно проследить за состоянием его здоровья.

Ранее телеканал "360" писал, что легендарный футболист и тренер Диего Марадона госпитализирован в аргентинском городе Ла-Плата для проведения медосмотра.

Напомним, в октябре, находясь на самоизоляции в Брандсене, Марадона назвал COVID-19 худшим, что могло случиться с миром.