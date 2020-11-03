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19:27   3 Ноября 2020
Ближнее зарубежье

Военный эксперт оценил последствия провокаций Украины на границе с Крымом

Военный эксперт оценил последствия провокаций Украины на границе с Крымом

У Украины нет шансов силой завоевать Крым, считает военный эксперт Василий Кашин. В интервью телеканалу «Первый Севастопольский» он прокомментировал сообщения о том, что украинская армия отрабатывает действия по «захвату» российского полуострова.

Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял, что отработка военной операции по «возвращению» Крыма проводилась не в рамках плановых учений. После подготовки спецназ страны был дислоцирован на крымской границе, чтобы отработать проведение операции по захвату полуострова.

Военный эксперт оценил последствия провокаций Украины на границе с Крымом

«Украина, разумеется, не имеет никаких шансов захватить Крым либо республики Донбасса. Такое развитие событий возможно лишь при сильнейшей смуте в России, например, при гражданской войне. Вся эта "подготовка" представляет собой набор политических телодвижений и никакого военного значения не имеет», — отреагировал Василий Кашин.

По мнению эксперта, роль Украины в возможном конфликте с РФ минимальна. Бойцы Незалежной не могут вторгнуться на территорию Крыма, уверен Кашин. Однако Киев может устроить военную провокацию.

«Это может быть артиллерийский или ракетный обстрел, рейд спецназа, возможно — применение ударного беспилотника из своего воздушного пространства. За этим последуют ответные действия России, которая попытается обеспечить безопасность своей территории», — привел он примеры.

Но даже в этом случае роль Киева останется незначительной — здесь важны отношения России с Евросоюзом и США.

Военный эксперт оценил последствия провокаций Украины на границе с Крымом

Атака на Крым, сопровождающая человеческими жертвами, повлечет за собой эскалацию военных конфликтов в Донбассе и Приднестровье.

«Дальше — как максимум расширение старых "народных республик и создание новых (очевидно, Херсон, чтобы не допустить новых провокаций против Крыма), как минимум — погром украинской армии, подвижка линии фронта, затем прекращение огня», — предсказывает военный эксперт.

В заключение телеканал напоминает, что безопасность Крыма обеспечивают 32 тысячи военнослужащих, 613 бронетранспортеров и танков, 162 артиллерийские системы и 16 береговых комплексов, порядка ста боевых самолетов, 56 вертолетов, а также 34 военных корабля и шесть подлодок.

Военный эксперт оценил последствия провокаций Украины на границе с Крымом

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