Военный эксперт оценил последствия провокаций Украины на границе с Крымом

У Киева нет шансов силой завоевать Крым, считает Василий Кашин.

У Украины нет шансов силой завоевать Крым, считает военный эксперт Василий Кашин. В интервью телеканалу «Первый Севастопольский» он прокомментировал сообщения о том, что украинская армия отрабатывает действия по «захвату» российского полуострова.

Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял, что отработка военной операции по «возвращению» Крыма проводилась не в рамках плановых учений. После подготовки спецназ страны был дислоцирован на крымской границе, чтобы отработать проведение операции по захвату полуострова.

«Украина, разумеется, не имеет никаких шансов захватить Крым либо республики Донбасса. Такое развитие событий возможно лишь при сильнейшей смуте в России, например, при гражданской войне. Вся эта "подготовка" представляет собой набор политических телодвижений и никакого военного значения не имеет», — отреагировал Василий Кашин.

По мнению эксперта, роль Украины в возможном конфликте с РФ минимальна. Бойцы Незалежной не могут вторгнуться на территорию Крыма, уверен Кашин. Однако Киев может устроить военную провокацию.

«Это может быть артиллерийский или ракетный обстрел, рейд спецназа, возможно — применение ударного беспилотника из своего воздушного пространства. За этим последуют ответные действия России, которая попытается обеспечить безопасность своей территории», — привел он примеры.

Но даже в этом случае роль Киева останется незначительной — здесь важны отношения России с Евросоюзом и США.

Атака на Крым, сопровождающая человеческими жертвами, повлечет за собой эскалацию военных конфликтов в Донбассе и Приднестровье.

«Дальше — как максимум расширение старых "народных республик и создание новых (очевидно, Херсон, чтобы не допустить новых провокаций против Крыма), как минимум — погром украинской армии, подвижка линии фронта, затем прекращение огня», — предсказывает военный эксперт.

В заключение телеканал напоминает, что безопасность Крыма обеспечивают 32 тысячи военнослужащих, 613 бронетранспортеров и танков, 162 артиллерийские системы и 16 береговых комплексов, порядка ста боевых самолетов, 56 вертолетов, а также 34 военных корабля и шесть подлодок.