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17:05   3 Ноября 2020
Армия

Спикер ЛНА сообщил о готовности противостоять терроризму в любой точке Ливии

Спикер ЛНА сообщил о готовности противостоять терроризму в любой точке Ливии

Борьба с терроризмом остается одной из главных задач Ливийской национальной армии. Об этом заявил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари в Facebook.

Постоянная боевая готовность необходима Ливийской национальной армии, чтобы сдерживать террористов. Генерал-майор Ахмад Мисмари в своем слове в память о главе Управления сил специального назначения ЛНА Ваниса Абдул-Карима Бухамады, участвовавшего в борьбе с террористами, отметил, что смерть товарищей еще больше увеличивает решимость победить террористов в Ливии.

Ранее он подчеркнул, что целью Ливийской национальной армии не является политическая власть в стране, ЛНА стремится к разрешению кризиса в стране. Армия должна уничтожить террористов и обеспечить мирную жизнь всех ливийцев.

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#ливия #лна #мисмари #террористы в ливии

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