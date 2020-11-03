Спикер ЛНА сообщил о готовности противостоять терроризму в любой точке Ливии

Борьба с терроризмом остается одной из главных задач Ливийской национальной армии. Об этом заявил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари в Facebook.

Борьба с терроризмом остается одной из главных задач Ливийской национальной армии. Об этом заявил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари в Facebook.

Постоянная боевая готовность необходима Ливийской национальной армии, чтобы сдерживать террористов. Генерал-майор Ахмад Мисмари в своем слове в память о главе Управления сил специального назначения ЛНА Ваниса Абдул-Карима Бухамады, участвовавшего в борьбе с террористами, отметил, что смерть товарищей еще больше увеличивает решимость победить террористов в Ливии.

Ранее он подчеркнул, что целью Ливийской национальной армии не является политическая власть в стране, ЛНА стремится к разрешению кризиса в стране. Армия должна уничтожить террористов и обеспечить мирную жизнь всех ливийцев.