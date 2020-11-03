Политолог Рар объяснил, почему Европа не способна справиться с исламизмом

Либеральные европейские законы не способны противодействовать исламскому терроризму, считает политолог Александр Рар.

Поздним вечером 2 ноября неизвестные организовали серию нападений в центре Вены. По последним данным, погибли четыре человека. Ранены еще 22. Власти уже назвали случившееся терактом. В столице Австрии вечер вторника был последним перед введением в стране нового локдауна из-за распространения коронавируса, поэтому на улицах было особенно людно.

Первая атака произошла у здания синагоги на Зайтенштеттенгассе, затем послышалась стрельба в других центральных районах. Полицейским удалось застрелить одного из нападавших. Ликвидированным террористом оказался 20-летний гражданин Австрии с албанскими корнями. Глава МВД Карл Нехаммер заявил, что стрелок симпатизировал запрещенному в РФ «Исламскому государству».

Немецкий политолог Александр Рар считает, что либеральная система стран Европы не способна бороться с исламскими радикалами и их чудовищным атаками на местное население. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» эксперт заметил, что террорист уже находился в «черных списках» австрийской полиции. Но трагедию предотвратить не удалось.

«Было известно, что он хотел уехать в Сирию. В Австрии знали, что он террорист. Но ничего не предпринимали все это время, он спокойно жил. В Австрии таких, как он, около 600 человек. Но либеральное законодательство стран Европы не позволяет депортировать радикально настроенных мигрантов. Боевики понимают, что здесь есть среда, где они могут планировать преступления», — высказался политолог.

По его мнению, одной из причин трагедии стала мягкость европейских законов, которые не способны противодействовать терроризму. Рар считает, что либеральная система не сможет реформироваться. Именно поэтому в Европе подобное происходит каждый год.

«Во Франции теракты почти каждый год. В Германии год назад был теракт: грузовик въехал в толпу. Но Европа качает головой, плачет, идет на большую критику ислама. Но ничего делать не может», — объяснил политолог.

Волна терактов в Европе началась после того, как 16 октября в пригор Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/03/11/2020/5fa13dc29a7947f40054db5b

16 октября молодой экстремист Абдулахан Анзоров во Франции отрубил голову школьному учителю Самюэлю Пати за то, что тот показал ученикам карикатуры скандального журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Президент Эмманюэль Макрон заявил о «кризисе ислама» и борьбе с «мракобесием» в стране. Это первый европейский лидер, который прямо заявил о борьбе с исламскими радикалами, заметил политолог.

Волна терактов в Европе началась после того, как 16 октября в пригор Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/03/11/2020/5fa13dc29a7947f40054db5b

«Властям нужно получить контроль над теми районами Франции, где он утерян. Там люди живут совсем по другим законам, у них другое образование. Там имамы руководят людьми, а не политики и законы. Посмотрим, как Франция убудет бороться. Борьба будет ожесточенная. Весь исламский мир сейчас критикует Макрона. Идет борьба цивилизаций», — заключил гость эфира.

После убийства школьного учителя по Европе прокатилась череда терактов и атак. 29 октября в церкви Нотр-Дам в Ницце 21-летний выходец из Туниса Брахим Ауссауи напал на прихожан с ножом. Жертвами убийцы стали трое. В тот же день другой террорист пытался с ножом напасть на полицейских в Авиньоне. Мужчину ликвидировали. Еще один инцидент произошел в Лионе, где полицейские скрутили гражданина афганского происхождения, который размахивал ножом на трамвайной остановке. В Саудовской Аравии террорист напал на охранника консульства Франции.