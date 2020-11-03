СМИ Германии прогнозируют уличные беспорядки в Америке 4 ноября

Эксперты считают, что для вывода на улицы американцев будет достаточно одного заявления Трампа. Реакции стоит ожидать не только от его сторонников, но и политических противников.

Эксперты считают, что для вывода на улицы американцев будет достаточно одного заявления Трампа. Реакции стоит ожидать не только от его сторонников, но и политических противников.

Выборы президента США вызывают обеспокоенность у американских полицейских. Они прогнозируют, что пик протестной активности придется не на окончание основного дня голосования, а на следующий день — 4 ноября, сообщает ежедневная деловая газета Германии Handelsblatt. Впервые на выборах в США полиция работает в режиме оперативного штаба.

"В этом году все по-другому. Пандемия, протесты против расового насилия и накалившаяся атмосфера вокруг выборов. Эта напряженность подтолкнула нас к тому, чтобы мы готовились к выборам иначе, чем раньше", — сказал руководитель штаба в Денвере Мерфи Робинсон.

Международная кризисная группа, занимающаяся предотвращением насилия в странах, проанализировала ситуацию в США перед выборами и сделала прогноз. Скорее всего, призыв к выходу на улицу с оружием прозвучит от самого президента Трампа. Произойдет это независимо от результатов. Достаточно будет одного сообщения в соцсетях.