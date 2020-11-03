Немцы списывают невыполнение своих обязательств перед РФ на выборы в США

Выборы в США стали удобной ширмой для немцев в их оправдании по поводу невыполнения обязательств перед РФ, считает политолог Иван Аркатов, давший интервью журналу «Слово и Дело».

Выборы в США стали удобной ширмой для немцев в их оправдании по поводу невыполнения обязательств перед РФ, считает политолог Иван Аркатов, давший интервью журналу «Слово и Дело».

Отношения между Россией и США в случае избрания Байдена ухудшатся, считают аналитики из немецкого журнала Die Welt. Политолог Иван Аркатов считает, что за этими рассуждениями скрывается желание уйти от ответственности за невыполнение обязательств ФРГ перед Россией.

«Тем самым немцы могут списывать невыполнение своих обязательств перед Россией на Трампа и администрацию США. В целом немцы неправы, потому что и до избрания Трампа отношения между США и Россией были напряженными», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что отношение США к России не изменится, если изменится президент. Аркатов предложил проанализировать историю и увидеть, что в целом курс всегда оставался одним и тем же.

В самих же США в преддверии выборов часть граждан готовится к вспышке насилия. Как рассказал телеканал «Царьград», русские американцы создают группы самообороны и вооружаются на случай, если ситуация пойдет по худшему из сценариев.