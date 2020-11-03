Ливийские СМИ сообщили о встрече Агилы Салеха с молодежью племен Тубу

Председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех 2 ноября принял делегацию молодежи племен Тубу, с которой обсудил последние политические события в государстве.

Председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех 2 ноября принял делегацию молодежи племен Тубу, с которой обсудил последние политические события в государстве.

Подрастающее поколение играет ведущую роль в происходящих политических процессах и развитии Ливии, подчеркнул Агила Салех. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Молодежь племен Тубу поддержала принципы, основанные на сотрудничестве, терпимости и взаимоуважении. Делегаты выразили готовность заниматься решением проблем, которые волнуют общество.

Также члены делегации заверили Салеха в безграничном доверии к нему и Палате представителей.

Отметим, в сентябре Палата представителей и Высший государственный совет подписали соглашение по урегулированию кризиса в североафриканском государстве, принятое в ходе переговоров в Марокко. В октябре представители Востока и Запада Ливии встретились в штаб-квартире ООН в Женеве, где договорились о прекращении огня, подписав соответствующее соглашение.