Около 1,5 тысяч петербуржцев приняли участие в полумарафоне "Белые ночи"

Открытый чемпионат по легкой атлетике, VI Петербургский полумарафон "Белые ночи" состоялся в Северной столице. Участие в забеге приняли около 1,5 тыс. петербургских спортсменов.

Открытый чемпионат по легкой атлетике, VI Петербургский полумарафон "Белые ночи" состоялся в Северной столице. Участие в забеге приняли около 1,5 тыс. петербургских спортсменов.

Мероприятие проходило на Крестовском острове. На старт вышли не только профессионалы, но и любители бега. Участникам чемпионата предлагалось пробежать по шоссе более 21 км, сообщили в пресс-службе городского Комитета по физической культуре и спорту.

Полумарафон традиционно проходит в Северной столице в предпоследнюю неделю апреля, однако в этом году ввиду пандемии коронавируса спортивное мероприятие перенесли на осень. Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее премировал молодых спортсменов и их тренеров.

Тем временем спортсмены из Подмосковья приняли участие в Кубке России по бобслею и завоевали семь медалей, передает телеканал "360". Спортивное мероприятие состоялось в Сочи.