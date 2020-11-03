Харьковский горсовет опроверг сообщения о "гибели" мэра города

Сообщения о якобы смерти главы Харькова Геннадия Кернеса не подтвердились. Об этом заявил пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Сообщения о якобы смерти главы Харькова Геннадия Кернеса не подтвердились. Об этом заявил пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

СМИ распространили информацию о якобы смерти главы Харькова Геннадия Кернеса. Однако эта информация не подтвердилась. Пресс-секретарь Харьковского горсовета опроверг сообщения о "гибели" Кернеса. По словам Сидоренко, не стоит верить подобным заявлениям. Сын мэра Харькова Даниил сообщил, что такие новости появляются каждую неделю.