Эксперт: ледоколы остаются гарантом российского присутствия в Арктике

Ледоколы помогают России осваивать Арктику, добывать полезные ископаемые и налаживать торговый путь.

Ледоколы помогают России осваивать Арктику, добывать полезные ископаемые и налаживать торговый путь. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня", цитируя экономиста Дмитрия Адамидова.

Россия наращивает возможности ледокольного флота. На поднятии флага на крупнейшем дизель-электрическом корабле такого класса "Виктор Черномырдин" будет присутствовать российский президент Владимир Путин. За увеличением числа ледоколов стоит добыча углеводородов под арктическим шельфом, чьи запасы достигают 22% от мировых, заметил Адамидов. Другой причиной является прокладывание транспортного маршрута.

Северный морской путь является альтернативой для магистрали из Азии в Европу, минуя Индийский океан и Суэцкий канал. В этом направлении кроется потенциальная прибыль, для чего и нужны специальные суда. Большое количество ледоколов делает бессмысленным появление кораблей такого класса у других стран, заметил экономист. Благодаря этому гарантируется присутствие России в Арктической зоне.