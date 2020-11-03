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16:14   3 Ноября 2020
Экономика

Эксперт: ледоколы остаются гарантом российского присутствия в Арктике

Эксперт: ледоколы остаются гарантом российского присутствия в Арктике

Ледоколы помогают России осваивать Арктику, добывать полезные ископаемые и налаживать торговый путь. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня", цитируя экономиста Дмитрия Адамидова.

Россия наращивает возможности ледокольного флота. На поднятии флага на крупнейшем дизель-электрическом корабле такого класса "Виктор Черномырдин" будет присутствовать российский президент Владимир Путин. За увеличением числа ледоколов стоит добыча углеводородов под арктическим шельфом, чьи запасы достигают 22% от мировых, заметил Адамидов. Другой причиной является прокладывание транспортного маршрута.

Северный морской путь является альтернативой для магистрали из Азии в Европу, минуя Индийский океан и Суэцкий канал. В этом направлении кроется потенциальная прибыль, для чего и нужны специальные суда. Большое количество ледоколов делает бессмысленным появление кораблей такого класса у других стран, заметил экономист. Благодаря этому гарантируется присутствие России в Арктической зоне.

"У кого ледокольный флот, тот и осваивает Арктику, выбирая кому помочь, а кому нет", — подчеркнул Адамидов.

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#арктика #ледокол #полезные ископаемые #северный морской путь

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