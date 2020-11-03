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17:21   3 Ноября 2020
Весь мир

Марцинкевич назвал два условия для ухода белорусского транзита из Литвы

Марцинкевич назвал два условия для ухода белорусского транзита из Литвы

Сроки перевода белорусского грузопотока в порты России зависят от подписания договоров между предприятиями членов Союзного государства. Такое мнение выразил эксперт-энергетик Борис Марцинкевич в беседе с информационным порталом Baltnews.

Он прокомментировал заявление премьер-министра Белоруссии Романа Головченко о переориентации транзита республики. По словам политика, Москва и Минск прорабатывают коммерческую сторону вопроса, чтобы не нанести ущерба экономике белорусских предприятий.

«Хотим получить от наших российских партнеров определенные выгодные для нас ценовые условия, чтобы диверсифицировать логистические схемы поставок», — объяснил Головченко, выступая в эфире телепередачи «Разговор у президента».

Марцинкевич назвал два условия для ухода белорусского транзита из Литвы

Эксперт Борис Марцинкевич уверен, что Белоруссия в любом случае переведет грузопоток из портов Литвы в Россию.

«Наверняка в контрактах белорусских компаний с Клайпедским портом предусмотрены условия прерывания договора и в течение какого времени об этом необходимо известить партнера», — отметил эксперт.

В первую очередь для переориентировки транзита необходимо согласовать тарифы РЖД для БелЖД, указал энергетик. Затем белорусским производителям удобрений и нефтеперерабатывающим заводам будет нужно подписать договоры с частными аффилированными компаниями в портах России. Поэтому сейчас довольно сложно точно предсказать, когда грузопоток Белоруссии уйдет из портов Прибалтики, объяснил Марцинкевич.

Марцинкевич назвал два условия для ухода белорусского транзита из Литвы

Кроме того, по словам премьера Романа Головченко, Белоруссия ведет переговоры с Россией о сотрудничестве в нефтегазовой сфере, рассчитывая на формирование привлекательной цены на российский природный газ. Пока окончательной договоренности по этому вопросу нет, но переговоры продолжаются.

«Расчеты за потребленный газ завершены. Сейчас у нас нет задолженности перед Российской Федерацией, поэтому в ближайшее время хотели бы выйти на формирование стоимости природного газа для Беларуси в следующем году. Рассчитываем, что она для нас будет привлекательной», — объяснил глава правительства РБ.

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