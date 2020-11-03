Марцинкевич назвал два условия для ухода белорусского транзита из Литвы
Сроки перевода белорусского грузопотока в порты России зависят от подписания договоров между предприятиями членов Союзного государства. Такое мнение выразил эксперт-энергетик Борис Марцинкевич в беседе с информационным порталом Baltnews.
Он прокомментировал заявление премьер-министра Белоруссии Романа Головченко о переориентации транзита республики. По словам политика, Москва и Минск прорабатывают коммерческую сторону вопроса, чтобы не нанести ущерба экономике белорусских предприятий.
«Хотим получить от наших российских партнеров определенные выгодные для нас ценовые условия, чтобы диверсифицировать логистические схемы поставок», — объяснил Головченко, выступая в эфире телепередачи «Разговор у президента».
Эксперт Борис Марцинкевич уверен, что Белоруссия в любом случае переведет грузопоток из портов Литвы в Россию.
«Наверняка в контрактах белорусских компаний с Клайпедским портом предусмотрены условия прерывания договора и в течение какого времени об этом необходимо известить партнера», — отметил эксперт.
В первую очередь для переориентировки транзита необходимо согласовать тарифы РЖД для БелЖД, указал энергетик. Затем белорусским производителям удобрений и нефтеперерабатывающим заводам будет нужно подписать договоры с частными аффилированными компаниями в портах России. Поэтому сейчас довольно сложно точно предсказать, когда грузопоток Белоруссии уйдет из портов Прибалтики, объяснил Марцинкевич.
Кроме того, по словам премьера Романа Головченко, Белоруссия ведет переговоры с Россией о сотрудничестве в нефтегазовой сфере, рассчитывая на формирование привлекательной цены на российский природный газ. Пока окончательной договоренности по этому вопросу нет, но переговоры продолжаются.
«Расчеты за потребленный газ завершены. Сейчас у нас нет задолженности перед Российской Федерацией, поэтому в ближайшее время хотели бы выйти на формирование стоимости природного газа для Беларуси в следующем году. Рассчитываем, что она для нас будет привлекательной», — объяснил глава правительства РБ.