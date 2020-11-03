Марцинкевич назвал два условия для ухода белорусского транзита из Литвы

Сроки перевода грузопотока в порты России зависят от подписания договоров между предприятиями членов Союзного государства.

Сроки перевода белорусского грузопотока в порты России зависят от подписания договоров между предприятиями членов Союзного государства. Такое мнение выразил эксперт-энергетик Борис Марцинкевич в беседе с информационным порталом Baltnews.

Он прокомментировал заявление премьер-министра Белоруссии Романа Головченко о переориентации транзита республики. По словам политика, Москва и Минск прорабатывают коммерческую сторону вопроса, чтобы не нанести ущерба экономике белорусских предприятий.

«Хотим получить от наших российских партнеров определенные выгодные для нас ценовые условия, чтобы диверсифицировать логистические схемы поставок», — объяснил Головченко, выступая в эфире телепередачи «Разговор у президента».

Эксперт Борис Марцинкевич уверен, что Белоруссия в любом случае переведет грузопоток из портов Литвы в Россию.

«Наверняка в контрактах белорусских компаний с Клайпедским портом предусмотрены условия прерывания договора и в течение какого времени об этом необходимо известить партнера», — отметил эксперт.

В первую очередь для переориентировки транзита необходимо согласовать тарифы РЖД для БелЖД, указал энергетик. Затем белорусским производителям удобрений и нефтеперерабатывающим заводам будет нужно подписать договоры с частными аффилированными компаниями в портах России. Поэтому сейчас довольно сложно точно предсказать, когда грузопоток Белоруссии уйдет из портов Прибалтики, объяснил Марцинкевич.

Кроме того, по словам премьера Романа Головченко, Белоруссия ведет переговоры с Россией о сотрудничестве в нефтегазовой сфере, рассчитывая на формирование привлекательной цены на российский природный газ. Пока окончательной договоренности по этому вопросу нет, но переговоры продолжаются.