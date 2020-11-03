Антитела проявились у главы Подмосковья после вакцинации от коронавируса

Организм главы Московской области Андрея Воробьева выработал антитела к коронавирусу. О том, как это происходило, рассказал сам губернатор региона.

Организм главы Московской области Андрея Воробьева выработал антитела к коронавирусу. О том, как это происходило, рассказал сам губернатор региона.

После первой вакцины антитела в теле Воробьева не образовались, сообщает телеканал "360". Организм главы Подмосковья дал иммунный ответ только после второй прививки.

"Вчера замерил антитела. После первой (прививки — прим. ред.) не было на 20-й день, но после второй прививки — буквально через три дня", — поделился он.

Единственным последствием, которое на себе ощущал Воробьев после получения вакцины, была головная боль. Губернатор напомнил, что первоочередно лекарство от коронавирусной инфекции получат работники тех сфер, где сотрудники контактируют с людьми.