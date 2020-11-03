Стало известно новое название военного комитета по Ливии "5+5"

Комитет "5+5" в Ливии изменит название на комитет "десяти". Об этом пишет ФАН, ссылаясь на слова врио спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс.

Комитет "5+5" в Ливии изменит название на комитет "десяти". Об этом пишет ФАН, ссылаясь на слова врио спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс.

Совместный военный комитет получит название "десяти". Координированная работа представителей Востока и Запада Ливии привела к тому, что изначально разделенная организация стала единой группой. Стефани Уильямс сообщила об этом, находясь на встрече в Гадамесе, передает Afrigate News.

Участники военных переговоров отличаются храбростью, патриотизмом и решительностью, заметила врио спецпредставителя по Ливии. Уильямс надеется, что на грядущей встрече политических представителей Триполи и Тобрука также удастся добиться солидарности. Переговоры должны состояться в Тунисе 9 ноября. Переговоры в формате "5+5" на территории Гадамеса начались накануне.