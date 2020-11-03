Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:51   3 Ноября 2020
Политика

Источник: ушел из жизни мэр Харькова Кернес

Источник: ушел из жизни мэр Харькова Кернес

Глава Харькова Геннадий Кернес скончался на 62-году жизни, сообщили СМИ.

По данным изданий, политик умер 3 ноября. Причина смерти не сообщается. Журналисты опубликовали информацию, что у мэра выявили коронавирус, который вызвал осложнения. Официальные источники не подтвердили эти сведения.

Кернес вступил на должность мэра Харькова в 2010 году. Местные выборы прошли на Украине 25 октября. По данным exit poll, Кернес одержал победу уже в первом туре голосования.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #смерть #харьков #кернес

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров