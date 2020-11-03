Минобороны Армении сообщило о потерях среди азербайджанского спецназа

Подразделения специального назначения Вооруженных сил Азербайджана понесли потери в боях в юго-восточной части Карабаха. Об этом заявили в оборонном ведомстве Армении.

Подразделения специального назначения Вооруженных сил Азербайджана понесли потери в боях в юго-восточной части Карабаха. Об этом заявили в оборонном ведомстве Армении.

Террористические группировки и подразделения спецназа Азербайджана несут серьезные потери, написала на странице оборонного ведомства Армении пресс-секретарь Шушан Степанян.

"Армия обороны Карабаха и добровольцы устроили противнику настоящий "ад" в наших лесах и ущельях. Террористические группировки и подразделения спецназа противника продолжают нести серьезные потери в живой силе и технике", — написала Степанян.

Степанян добавила, что сейчас армия Карабаха ведет разведку и огневое поражение позиций азербайджанских военных.

Ситуация в Карабахе обострилась 27 сентября. Азербайджан и Армения обмениваются взаимными обвинениями в обстрелах и сообщают о потерях и жертвах среди мирного населения. В Армении и Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.

Азербайджан активно поддерживает Турция. Мировое сообщество призывает стороны к диалогу. Несколько раз Баку и Ереван договаривались о режиме прекращения огня, однако перемирие не соблюдается.