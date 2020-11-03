То, что мертво, умереть не может. Куда докатилось «Яблоко»

Эксперты сочли стремящимися к нулю шансы демократической партии побороться за места в Госдуме в 2021 году.

«Яблоко» изначально позиционировало себя, как партия умных людей. Замечен за нею такой флер. Но, увы, траектория ее полета по политическому небосклону напоминает падение. С яблони на голову избирателю. Некогда заметное в России демократическое движение, которое участвовало во всех семи выборах в Госдуму, катится в забвение. Разбираемся, почему.

У политических «яблочников» скоро ожидается съезд, и мы решили вспомнить их историю. Как они дошли до жизни такой, умрет ли партия окончательно, или же Григорий Явлинский живее всех живых и свои 1,5-2% на выборах в Госдуму наберет при любом раскладе.

Партия была создана еще в 1993-м мохнатом году. В тройке отцов-основателей значились Григорий Явлинский, Юрий Болдырев и Владимир Лукин. Последний, будучи уже членом Совета Федерации, покинул «Яблоко» минувшей весной из-за противоречий по поправкам в Конституцию. Болдырев посвятил себя национально-патриотическим силам и даже пытался заручиться поддержкой левых, что обычно претит убеждениям российских демократов, а что касается Явлинского, то публичная активность «яблочного» демиурга давно сошла на нет.

Последние годы «Яблоко» напоминает пациента в коме, попадая в повестку лишь благодаря эпизодическим внутренним конфликтам: то ключевые члены московского отделения объявят крестовый поход против «бюрократизации и олигархизации» во фруктовых рядах, то будут грешить на раскол, связанный с деятельностью политтехнолога и заядлого покериста Максима Каца.

В общем и целом, «Яблоко» спутало карты само себе и настойчиво продолжает жить прошлым. Да, партия стабильно участвовала в думских выборах и даже имела локальные успехи, особенно на взлете популярности демократов в начале 90-х. Однако даже на пике она набирала лишь 7% голосов, опускаясь далее все ниже.

Оценивая шансы партии выйти из забвения, политолог, руководитель «Бакстер групп» Дмитрий Гусев, напомнил о фундаментальных задачах любой политсилы. Это, конечно, борьба за власть, в том числе через «помощь людям» и иные действия, позволяющие поднять рейтинги и выступать с инициативами. Вот только системной, общефедеральной активности собеседник за современным воплощением «Яблока» не видит:

«Я не вижу позиции партии по различным и очень важным вопросам жизни в стране. Ну не вижу ее. Нигде. Ни в телевизоре, ни в интернете. Понимаете?».

При этом, по мнению Дмитрия Гусева, непонятно, как же партия все-таки собирается побеждать. Потому что хоть сколько-нибудь серьезно переломить ситуацию в течение избирательной кампании, за полгода – это вряд ли реально. Столь стремительно действующие технологии слишком специфичны и в традиционном электоральном поле неприменимы.

«Я не знаю, как у них там все внутри устроено, не знаю, какие у них интриги, потому что это никак не проявляется внешне. Я могу судить только по тому, что партия должна делать: по инициативам, предложениям, позициям по актуальным вопросам. Но этого как раз и нет. И в этом молчании – главная оценка состояния партии сегодня», – отметил эксперт.

Что касается плачевного положения демократических партий России в целом, то, по мнению Дмитрия Гусева, корень проблем произрастает из 90-х, а нынешние идеологи либеральных ценностей прикладывают недостаточно усилий, чтобы развеять негативный шлейф.

«Во-первых, то, что предлагают демократы сейчас, эту идеологию, такие позиции разделяют лишь 5% населения в России, максимум! Ну, вот они на это и рассчитывают, на свои 5%. Но ведь их надо еще взять, их надо убедить, их надо на выборы привести – а это большая работа. И они ее не делают. Это первое», — убежден эксперт.

Второе. Наш собеседник напомнил, что после развала Советского Союза большинство людей верили в обретение других, «истинных» ценностей, которые станут залогом счастливой жизни. В итоге миллионы граждан оказались обманутыми.

«Оказалось, что вот эти демократические ценности – это никакие не ценности, это инструмент влияния. Нас облапошили. Запад нас облапошил в 80-х – начале 90-х, и мы на это купились. И сейчас люди сделали выбор – выбор в пользу собственного суверенитета, суверенитета своей страны, мы поняли, что можем сами решать свои вопросы, не подпадая под чужое влияние. Осталось лишь 5% людей, которые держатся за эти, навязанные нам ценности», – считает Дмитрий Гусев.

По мнению профессора Финансового университета при Правительстве России Олега Матвейчева, «Яблока» хоронит ее же сооснователь.

«Пока же я считаю, что перспективы партии "Яблоко" на сегодня не превышают одного процента. И если партия не предпримет определенные меры, то, конечно, она, что называется, просто умрет. Новый лидер партии очевидно необходим. Престарелый Явлинский, который уже 30 с лишним лет находится на политической сцене, уже не нужен никому. Он не является ни лидером партии, ни авторитетом в стране», — полагает эксперт.

Выбившаяся из временного контекста, обветшавшая идеология партии Явлинского фокусируется на узкой электоральной прослойке. По мнению Матвейчева, сегодняшнее «Яблоко» вызывает ностальгический аппетит лишь у поколения советской интеллигенции. У тусовочки в Facebook новые кумиры.