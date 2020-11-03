То, что мертво, умереть не может. Куда докатилось «Яблоко»
«Яблоко» изначально позиционировало себя, как партия умных людей. Замечен за нею такой флер. Но, увы, траектория ее полета по политическому небосклону напоминает падение. С яблони на голову избирателю. Некогда заметное в России демократическое движение, которое участвовало во всех семи выборах в Госдуму, катится в забвение. Разбираемся, почему.
У политических «яблочников» скоро ожидается съезд, и мы решили вспомнить их историю. Как они дошли до жизни такой, умрет ли партия окончательно, или же Григорий Явлинский живее всех живых и свои 1,5-2% на выборах в Госдуму наберет при любом раскладе.
Партия была создана еще в 1993-м мохнатом году. В тройке отцов-основателей значились Григорий Явлинский, Юрий Болдырев и Владимир Лукин. Последний, будучи уже членом Совета Федерации, покинул «Яблоко» минувшей весной из-за противоречий по поправкам в Конституцию. Болдырев посвятил себя национально-патриотическим силам и даже пытался заручиться поддержкой левых, что обычно претит убеждениям российских демократов, а что касается Явлинского, то публичная активность «яблочного» демиурга давно сошла на нет.
Последние годы «Яблоко» напоминает пациента в коме, попадая в повестку лишь благодаря эпизодическим внутренним конфликтам: то ключевые члены московского отделения объявят крестовый поход против «бюрократизации и олигархизации» во фруктовых рядах, то будут грешить на раскол, связанный с деятельностью политтехнолога и заядлого покериста Максима Каца.
В общем и целом, «Яблоко» спутало карты само себе и настойчиво продолжает жить прошлым. Да, партия стабильно участвовала в думских выборах и даже имела локальные успехи, особенно на взлете популярности демократов в начале 90-х. Однако даже на пике она набирала лишь 7% голосов, опускаясь далее все ниже.
Оценивая шансы партии выйти из забвения, политолог, руководитель «Бакстер групп» Дмитрий Гусев, напомнил о фундаментальных задачах любой политсилы. Это, конечно, борьба за власть, в том числе через «помощь людям» и иные действия, позволяющие поднять рейтинги и выступать с инициативами. Вот только системной, общефедеральной активности собеседник за современным воплощением «Яблока» не видит:
«Я не вижу позиции партии по различным и очень важным вопросам жизни в стране. Ну не вижу ее. Нигде. Ни в телевизоре, ни в интернете. Понимаете?».
При этом, по мнению Дмитрия Гусева, непонятно, как же партия все-таки собирается побеждать. Потому что хоть сколько-нибудь серьезно переломить ситуацию в течение избирательной кампании, за полгода – это вряд ли реально. Столь стремительно действующие технологии слишком специфичны и в традиционном электоральном поле неприменимы.
«Я не знаю, как у них там все внутри устроено, не знаю, какие у них интриги, потому что это никак не проявляется внешне. Я могу судить только по тому, что партия должна делать: по инициативам, предложениям, позициям по актуальным вопросам. Но этого как раз и нет. И в этом молчании – главная оценка состояния партии сегодня», – отметил эксперт.
Что касается плачевного положения демократических партий России в целом, то, по мнению Дмитрия Гусева, корень проблем произрастает из 90-х, а нынешние идеологи либеральных ценностей прикладывают недостаточно усилий, чтобы развеять негативный шлейф.
«Во-первых, то, что предлагают демократы сейчас, эту идеологию, такие позиции разделяют лишь 5% населения в России, максимум! Ну, вот они на это и рассчитывают, на свои 5%. Но ведь их надо еще взять, их надо убедить, их надо на выборы привести – а это большая работа. И они ее не делают. Это первое», — убежден эксперт.
Второе. Наш собеседник напомнил, что после развала Советского Союза большинство людей верили в обретение других, «истинных» ценностей, которые станут залогом счастливой жизни. В итоге миллионы граждан оказались обманутыми.
«Оказалось, что вот эти демократические ценности – это никакие не ценности, это инструмент влияния. Нас облапошили. Запад нас облапошил в 80-х – начале 90-х, и мы на это купились. И сейчас люди сделали выбор – выбор в пользу собственного суверенитета, суверенитета своей страны, мы поняли, что можем сами решать свои вопросы, не подпадая под чужое влияние. Осталось лишь 5% людей, которые держатся за эти, навязанные нам ценности», – считает Дмитрий Гусев.
По мнению профессора Финансового университета при Правительстве России Олега Матвейчева, «Яблока» хоронит ее же сооснователь.
«Пока же я считаю, что перспективы партии "Яблоко" на сегодня не превышают одного процента. И если партия не предпримет определенные меры, то, конечно, она, что называется, просто умрет. Новый лидер партии очевидно необходим. Престарелый Явлинский, который уже 30 с лишним лет находится на политической сцене, уже не нужен никому. Он не является ни лидером партии, ни авторитетом в стране», — полагает эксперт.
Выбившаяся из временного контекста, обветшавшая идеология партии Явлинского фокусируется на узкой электоральной прослойке. По мнению Матвейчева, сегодняшнее «Яблоко» вызывает ностальгический аппетит лишь у поколения советской интеллигенции. У тусовочки в Facebook новые кумиры.