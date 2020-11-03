15:19 3 Ноября 2020Происшествия
Пять человек стали жертвами стрельбы в Вене
Количество пострадавших в результате стрельбы в Вене возросло до пяти человек. Об этом пишут австрийские СМИ.
Количество пострадавших в результате стрельбы в Вене возросло до пяти человек. Об этом пишут австрийские СМИ.
Газета Heute уточнила возросшее число жертв стрельбы в столице Австрии. Из-за инцидента, который произошел 2 ноября, пострадали пять человек. Стрельбу в Вене ранее назвали террористическим актом.
По данным издания, 21-летнему мужчине нанесли смертельные ранения. Четыре пули попали жертве в грудь.