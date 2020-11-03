Россия создает новейшую гиперзвуковую ракету легкого класса

Российские специалисты создают новую гиперзвуковую ракету для Сухопутных войск. Она сможет преодолевать расстояние в 100 километров за считанные секунды, передают "Известия".

Российские специалисты создают новую гиперзвуковую ракету для Сухопутных войск. Она сможет преодолевать расстояние в 100 километров за считанные секунды, передают "Известия".

Гиперзвуковая ракета легкого класса разрабатывается в рамках реализации концепции высокоточных тактических ракетных комплексов. За основу для будущего вооружения был взят проект ракетного комплекса "Гермес".

В Минобороны РФ отметили, что пусковые установки для новых ракет можно будет установить на бронемашины "Тайфун" и "Тигр". Наводить ракеты на цель будут военнослужащие с комплектами КРУС «Стрелец» и беспилотники.

Новое вооружение займет промежуточное место между ОТРК "Искандер-М" и артиллерией. Сухопутные войска с помощью данных ракет смогут уничтожать командные пункты, бронетехнику и артиллерию неприятеля.