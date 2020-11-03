Депутат Вострецов рассказал о плюсах перехода на сокращенную рабочую неделю

Сокращенная рабочая неделя может привести к повышению производительности труда. Такую точку зрения высказал депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

Сокращенная рабочая неделя может привести к повышению производительности труда. Такую точку зрения высказал депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

Сокращение рабочего времени парламентарий назвал естественным процессом, поскольку прогресс не остается на месте. Однако главным фактором при рассмотрении возможности перехода к такому рабочему графику необходимо проследить, чтобы работники не потеряли доход, а работа осталась качественной.

"Главное при этом, чтобы работники не теряли доход, а работа — качество. Более того, производительность труда при сокращенной рабочей неделе может даже повыситься", — заявил Вострецов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Но до окончания пандемии коронавируса, по словам депутата, вести речь о сокращении рабочей недели пока рано. К обсуждению такой возможности в России могут вернуться после восстановления экономики, на которой сказалась эпидемиологическая ситуация.